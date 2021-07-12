Співачка Надя Дорофєєва поділилася з фанатами кадрами з фотосесії для косметичного бренду
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно почала сольну кар'єру, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася кумедними кадрами з фотосесії для косметичного бренду.
На нових знімках Надя позує в затишній кімнаті, де проходили зйомки, вона фотографує себе в дзеркало на телефон. Перед камерою співачка з'явилася в стильному строкатому костюмчику, який красиво підкреслив її витончені форми. Волосся артистки зібране в кокетливі хвостики, а на її обличчі легкий акуратний макіяж.
У підписі до фото Дорофєєва написала: "Знайшла недавно фотку зі зйомок, і ось якраз сьогодні вийшов ролик в цьому образі з мейком для фотосесій. Вже можна дивитися". Користувачі почали засипати Надю компліментами в коментарях: "Дуже пасують ці хвостики", "Я вже дивилася. Мені дуже сподобалося", "Красуня", "Ікона стилю", "Нереальна", "Красива". Також прокоментував знімок Наді її чоловік Володимир Дантес, написавши: "Оууу".
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Нагадавши, Дорофєєва в топі блиснула витонченою фігуркою, якій можна позаздрити:"естетика".
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