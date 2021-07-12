Півфіналіст шоу "Холостячка", ведучий заходів, гуморист Андрій Рибак, якого відшила Ксенія Мішина, похвалився кадрами відпочинку зі своєю дівчиною

Після своєї участі в шоу "Холостячка" гуморист набрав велику популярність в мережі. Зараз на сторінку рибалки в Instagram підписана 221 тисяча користувачів мережі. Рибак не забуває радувати фоловерів новими кадрами, передає Politeka.net.

"Розвиваємося разом з прапором!Угад вгадаєте де ми?! Розумію, завдання складне! Але ви впораєтеся! Прислухайтеся до інтуїції!",- написав Андрій.

При цьому варто відзначити, що разом з коханою Аліною Смирновою він сфотографований на тлі прапора Греції, а в геотеці до фото вказані Афіни.

"По щасливим лицям видно, що ви в Боярці", - підтримали жарт Риака його фоловери.

Відзначимо, під час шоу "Холостячка" Андрій Рибак зізнався, що шенл туди будучи у відносинах. Він запевнив свою дівчину Аліну Смирнову, що не закохається в Ксенію Мішину, але почуття нібито несподівано спалахнули.

Після того як героїня проекту відкинула рибалки, той повернувся до Аліни, і вона його пробачила. Після випробування "Холостячкою" пара знову разом.

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