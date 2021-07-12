Модель показала себе у всій красі

Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, показала, як проводить час зі своїм пухнастим другом

Модель вражає зовнішністю в кожному новому кадрі, повідомляє Politeka.net. 20-річна красуня в сторі Instagram продемонструвала себе, а заодно похвалилася проведенням часу з маленькою собачкою.

Соня позувала в білій блузі, розстебнувши кілька гудзиків. Красуня поклала шовковисте волосся хвилями на плече, вона посміхалася і дивилася в камеру.

А після цього перевела камеру на свого вихованця. Песик сидів на дивані, витріщивши очі кудись вдалину.

На іншому кадрі внучка Ротару посвітила своїм ідеальним манікюром, давши понюхати пальчики собачці.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Зазначимо, Соня Євдокименко - навчається і живе в США. Дівчина з дитинства була дуже талановитою. Вона займалася танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, брала уроки вокалу.

Крім того, з ранніх років Соня працювала моделлю, і навіть стала кращою в Україні.

Ще в шкільному віці Євдокименко стала обличчям Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Зараз красуня продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі, а також вона задумалася про кар'єру артистки, записавши кілька пісень.

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