Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, показала, як проводить час зі своїм пухнастим другом

Модель вражає зовнішністю в кожному новому кадрі, повідомляє Politeka.net. 20-річна красуня в сторі Instagram продемонструвала себе, а заодно похвалилася проведенням часу з маленькою собачкою.

Соня позувала в білій блузі, розстебнувши кілька гудзиків. Красуня поклала шовковисте волосся хвилями на плече, вона посміхалася і дивилася в камеру.

А після цього перевела камеру на свого вихованця. Песик сидів на дивані, витріщивши очі кудись вдалину.

Популярні новини зараз

Донька Пугачової і Галкіна здивувала зовнішністю в стильному образі на прогулянці: "Красунею росте"

Біда трапилася з українкою на відпочинку в Іспанії: чоловік встиг врятувати тільки сина, що сталося

Трагедією завершилися пошуки хлопчика, якого втратили на пляжі: "Відпочивав з рідними"

Орбакайте показала, копією кого росте внучка Пугачової: "Не в бабусю, і не в маму"

Мокра Дорофєєва звела з розуму видом в оригінальному купальнику: фото стрункої красуні
Показати ще

На іншому кадрі внучка Ротару посвітила своїм ідеальним манікюром, давши понюхати пальчики собачці.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Зазначимо, Соня Євдокименко - навчається і живе в США. Дівчина з дитинства була дуже талановитою. Вона займалася танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, брала уроки вокалу.

Крім того, з ранніх років Соня працювала моделлю, і навіть стала кращою в Україні.

Ще в шкільному віці Євдокименко стала обличчям Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Зараз красуня продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі, а також вона задумалася про кар'єру артистки, записавши кілька пісень.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару вразила розміром декольте в Білій міні сукні

А ще Politeka писала, що онуки Софії Ротару "підірвали" танцпол на київському фестивалі, кадри вже в мережі

Також Politeka повідомляла, що юна внучка Софії Ротару, яка поїхала в США, зачарувала новим знімком