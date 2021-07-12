Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, показала, як проводить час зі своїм пухнастим другом
Модель вражає зовнішністю в кожному новому кадрі, повідомляє Politeka.net. 20-річна красуня в сторі Instagram продемонструвала себе, а заодно похвалилася проведенням часу з маленькою собачкою.
Соня позувала в білій блузі, розстебнувши кілька гудзиків. Красуня поклала шовковисте волосся хвилями на плече, вона посміхалася і дивилася в камеру.
А після цього перевела камеру на свого вихованця. Песик сидів на дивані, витріщивши очі кудись вдалину.
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На іншому кадрі внучка Ротару посвітила своїм ідеальним манікюром, давши понюхати пальчики собачці.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.
Зазначимо, Соня Євдокименко - навчається і живе в США. Дівчина з дитинства була дуже талановитою. Вона займалася танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, брала уроки вокалу.
Крім того, з ранніх років Соня працювала моделлю, і навіть стала кращою в Україні.
Ще в шкільному віці Євдокименко стала обличчям Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.
Зараз красуня продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі, а також вона задумалася про кар'єру артистки, записавши кілька пісень.
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