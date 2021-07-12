Телеведуча Леся Нікітюк взяла участь у фотосесії з відомим українцем
Леся Нікітюк вже давно завоювала любов українців, передає Politeka.net. Красуня бере участь в різних фотосесіях, приміряючи найкрасивіші образи.
Відомо, що Леся веде з колегою, Сергієм Притулою, шоу "Хто Зверху". Обидва знялися у фотосесії для зазначеної програми, поставши в яскравих образах.
Зокрема, Леся Нікітюк позувала в блакитній міні-сукні, завдяки якій можна було розглянути стрункі ніжки. Телеведуча "заліпила" ліктем своєму колезі заради смішного кадру.
На другому фото блондинка позувала в шортиках, а до її спини притиснувся Притула.
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"Не можу втриматися, але не показати тобі ці фото @lesia_nikituk і @siriy_ua, що прикрашають стіни студії # ХтоЗверху цього року 🌚
Новий сезон вже на підході, зйомки завершені". - написали автори поста.
За дві години публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів:
"Хто зверху 100 буде ? Щоб всі зірки сиві з палицями бігали-стрибали", "дуже красиві", "які красиві😍", " це найулюбленіше шоу. Біжу з роботи і відразу включаю Телевізор😍 🔥", "які ніжки у Лесі😍 😍 😍 😍", " Супер улюблена передача❤️", " коли будуть показувати новий сезон? Дуже чекаю😍".
Нагадаємо, що Леся Нікітюк в одній сорочці і перлах розбурхала образом мавки
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