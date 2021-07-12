Репер Потап виклав у Мережу цікаві фото, на яких з'явився в компанії спокусливої блондинки

Як повідомляє Politeka.net, популярний український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко), який перебуває у шлюбі зі співачкою Настею Каменських, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист виклав на своїй сторінці добірку знімків, які, очевидно, були зроблені на зйомках його кліпу "Еекзорцизм".

На фотографіях Потап з'явився в компанії ефектної блондинки, з якою навіть під час зйомок опинився в одному ліжку. Виглядають вони як закохана пара, з усією ніжністю і романтикою.

У підписі до фото Олексій написав: "Так приємно дивитися, як "не прості", назвемо їх так роботи, набирають популярність. #екзорцизм це далеко не одноразова жуйка, це "на подумати", 1 мільйон, вже подивилися.... дякую". Однією з перших на знімки відреагувала його дружина Настя Каменських, вона залишила емодзі у вигляді вогника.

Нагадаємо, Каменських зняла, як вони з Потапом розслабляються далеко від України: "Ну і козлина ж ти".

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