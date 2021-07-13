Співачка Настя Каменських збентежила пікантними фото зі спальні
34-річна зірка, як відомо, разом зі своїм чоловіком, продюсером Потапом зараз перебуває на відпочинку в Туреччині. Артистка вирішила розбавити пляжні фото інтимною фотосесією, передає Politeka.net. Відповідні кадри зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram.
На знімках Каменських постала в одних трусах відтінку "лосось". Злегка розпатлана співачка прикрила округлості рукою, млосно подивившись убік.
"🧜#доброго ранку", - написала вона в соцмережі.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене. Варто відзначити, більшість пожурили Настю за зайву відвертість, уточнивши, що подібні кадри повинні існувати тільки "для Потапа".
"Давно трусів не було 😂"
"Питання? Кому це треба бачити! А це треба бачити тільки Потапу! - Потап сказав що не ревнує😂 - А причому ревнує не ревнує. Етикет пристойності - Потап в інтерв'ю сказав, що він не проти що Настя показує такі фото, не тільки ж йому захоплюватися😂не сприймайте в багнети🙌"
"Що ти ганьбишся😂"
"По ходу дуже добре з такою фігурою🔥"
"Скільки ж тут фотошопу"
"Вже не знає як аудиторію привернути до себе 🤦♂️🤦♂️🤦♂️ це ще не кінець друзі)"
"Дожилися..."
"В одязі ти симпатичніша😂"
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