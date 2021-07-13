Співачка Настя Каменських збентежила пікантними фото зі спальні

34-річна зірка, як відомо, разом зі своїм чоловіком, продюсером Потапом зараз перебуває на відпочинку в Туреччині. Артистка вирішила розбавити пляжні фото інтимною фотосесією, передає Politeka.net. Відповідні кадри зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram.

На знімках Каменських постала в одних трусах відтінку "лосось". Злегка розпатлана співачка прикрила округлості рукою, млосно подивившись убік.

"🧜#доброго ранку", - написала вона в соцмережі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Варто відзначити, більшість пожурили Настю за зайву відвертість, уточнивши, що подібні кадри повинні існувати тільки "для Потапа".

"Давно трусів не було 😂"

"Питання? Кому це треба бачити! А це треба бачити тільки Потапу! - Потап сказав що не ревнує😂 - А причому ревнує не ревнує. Етикет пристойності - Потап в інтерв'ю сказав, що він не проти що Настя показує такі фото, не тільки ж йому захоплюватися😂не сприймайте в багнети🙌"

"Що ти ганьбишся😂"

"По ходу дуже добре з такою фігурою🔥"

"Скільки ж тут фотошопу"

"Вже не знає як аудиторію привернути до себе 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ це ще не кінець друзі)"

"Дожилися..."

"В одязі ти симпатичніша😂"

Нагадаємо, Каменських зняла, як вони з Потапом розслабляються далеко від України

Як повідомляла Politeka, Каменських розсмішила українців безглуздим конфузом: "морозиво шкода"

Також Politeka писала, що Каменських без одягу позувала в одній піні у ванній