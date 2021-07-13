Співачка Тіна Кароль піднесла несподіваний подарунок своїм шанувальникам
36-річна зірка зробила свіжий пост у своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала з зовсім іншою зовнішністю, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).
Кароль з'явилася на кадрах зовсім молоденькою, зі стрижкою "під хлопчика", ще й з волоссям рожевого кольору. У підписі Тіна пояснила, що відбувається.
"Шок! Ти так довго цього чекав. Невиданий кліп "Мікрохвильовка" чекає тебе на моєму Patreon. А я тебе чекаю на своєму ексклюзивному сольному концерті в Києві, в КВЦ "Парковий" 16 липня о 20:00. Нова програма і всі хіти в двогодинному шоу!", - оголосила зірка.
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Як відомо, Кароль будує свою кар'єру ось уже протягом 15 років. Тому не дивно, що поява однієї з її ранніх робіт наробила шуму в Мережі. Користувачі прийшли в захват, кинувшись коментувати її пост:
"Аааа, майже 10 років минуло 😍"
"Ось це поворот 👏"
"концерт чекаююю сильно 🔥"
"жінка-сюрприз 😂 🔥"
"Як жити взагалі?"
"Ось він добрий ранок"
"вау😍так несподівано і приємно"
Нагадаємо, Тіна Кароль після скандальної витівки " а-ля Брітні Спірс "здивувала заявою:"це його не вб'є".
Як повідомляла Politeka, НП на виступі Тіни Кароль, розкриті моторошні подробиці:"опинилася в серпанку чадного газу".
Також Politeka писала, Тіна Кароль після стриптизу влаштувала нове шоу в ліфті:"шалено, прям світиться".