Співачка Тіна Кароль піднесла несподіваний подарунок своїм шанувальникам

36-річна зірка зробила свіжий пост у своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала з зовсім іншою зовнішністю, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

Кароль з'явилася на кадрах зовсім молоденькою, зі стрижкою "під хлопчика", ще й з волоссям рожевого кольору. У підписі Тіна пояснила, що відбувається.

"Шок! Ти так довго цього чекав. Невиданий кліп "Мікрохвильовка" чекає тебе на моєму Patreon. А я тебе чекаю на своєму ексклюзивному сольному концерті в Києві, в КВЦ "Парковий" 16 липня о 20:00. Нова програма і всі хіти в двогодинному шоу!", - оголосила зірка.

Як відомо, Кароль будує свою кар'єру ось уже протягом 15 років. Тому не дивно, що поява однієї з її ранніх робіт наробила шуму в Мережі. Користувачі прийшли в захват, кинувшись коментувати її пост:

"Аааа, майже 10 років минуло 😍"

"Ось це поворот 👏"

"концерт чекаююю сильно 🔥"

"жінка-сюрприз 😂 🔥"

"Як жити взагалі?"

"Ось він добрий ранок"

"вау😍так несподівано і приємно"

Нагадаємо, Тіна Кароль після скандальної витівки " а-ля Брітні Спірс "здивувала заявою:"це його не вб'є".

Як повідомляла Politeka, НП на виступі Тіни Кароль, розкриті моторошні подробиці:"опинилася в серпанку чадного газу".

Також Politeka писала, Тіна Кароль після стриптизу влаштувала нове шоу в ліфті:"шалено, прям світиться".