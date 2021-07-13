Наречена молодого виконавця Романа Сасанчина загриміла в лікарню, і вже показала кадри звідти, розкривши подробиці

Як повідомляє Politeka.net, наречена переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванка виклала в Instagram-сторіс кадри з лікарні. Виявилося, що напередодні дівчина напередодні трохи отруїлася, і з цим діагнозом потрапила на лікарняне ліжко.

Так, в одній зі сторіс Іванка показала, як апетитно їсть якусь солодку булочку, яку, схоже, їй приніс Роман. "Хоч я і в лікарні, але ранок почався дуже смачно. З таким темпом вийду в +20 кг", - підписала сторіс дівчина.

На ще одному кадрі Іванці показала себе, лежачи в лікарняному ліжку і як би посилаючи поцілунок своїм фоловерам. Наречена Сасанчина подякувала шанувальникам за підтримку і розповіла, чому опинилася в медзакладі.

"Нічого страшного, злегка отруїлася, але вже все добре. Спасибі за те, що хвилюєтеся", - підписала сторіс дівчина.

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