Співачка Джамала показала в соцмережі кумедне відео своїх танців на пілоні

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Джамала нещодавно оголосила, що стала учасницею нового сезону шоу "Танці з зірками". Схоже, зірка вже почала готуватися до виступів, причому вельми екстравагантно. У своїх Instagram-сторіс артистка опублікувала кумедні кадри своїх танців на пілоні.

На відео Джамала відображена в кімнаті, яка нагадує гримерку, і посеред якої стоїть пілон. Схоже, співачка не втрималася і в якийсь момент застрибнула на жердину, почавши паморочиться в дивовижному танці.

Перед камерою зірка з'явилася в цікавому образі - на ній короткий чорний топ і пишні брюки-спідниця, цей наряд підкреслює витончені форми артистки. Її волосся розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка. "Пішла спека", - підписала сторіс Джамала.

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