Відома українська телеведуча Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, показала, як розважається з 4-річним сином

Як пише Politeka.net, Катя і Юрій офіційно оформили відносини в 2017 році. У тому ж році у пари народився син Іван, якому вже чотири роки. Зараз пара чекає поповнення в родині, адже Осадча вагітна. При цьому Катя не забуває про Instagram, де ділиться найцікавішим.

У новому сторіс, яке Осадча опублікувала в Instagram, красуня сиділа на пасажирському сидінні кабріолета. Син Іван був за кермом маленького автомобіля, катаючись по вулиці.

"Іван возить маму", - сказала в ролику Осадча, сміючись.

"Ну все, є кому на роботу возити", - написала під кадрами Катерина.

На другому сторі Катя вже робила селфі. Дівчина посміхалася, показуючи, як тісно в іграшковому автомобілі сидіти, адже коліна доставили до лобового скла. Іван в цей момент був зосереджений на дорозі.

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