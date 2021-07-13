Ведучий Григорій Решетник показав, як проводить час з новою героїнею шоу "Холостячка" Златою Огневич

Як повідомляє Politeka.net, відомий шоумен, ведучий реаліті-шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу зірковий красень поділився кумедним відео, на якому позує в компанії нової "Холостячки" Злати Огневич.

Як видно, перед камерою Григорій і Злата з'явилися в затишному містечку на свіжому повітрі, як ніби усамітнившись від усіх. Вони сидять за столиком і "чаюють", при цьому ролик змонтований так, що йде по колу. У момент відео Огневич ніби пропонує Решетнику свій напій, а він відмовляється від нього, відвернувши голову.

Шанувальники тут же почали активно обговорювати нове відео на сторінці ведучого: "Гриша вже втомився від цієї кави за стільки сезонів", "Що за Кощій над Златою чахне?", "Дай, не хочу, ну дай, та не хочу", "Які милі".

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