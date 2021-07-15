Екс-ВІА Гра Санта Дімопулос показала, як розважається на Лазурному Березі

34-річна співачка, яка перемогла в шоу "Танці з зірками" в минулому році, опублікувала серію яскравих "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Так, красуня разом із подругами побувала на вечірці в Каннах. Санта причепурилася з цієї нагоди, вибравши червоне плаття в підлогу, злегка приталене, без рукавів і з декором з гудзиків на грудях.

Дімопулос зняла, як відпочиває богема, для якої в цей вечір грав і співав сам Даррен Крісс - американський красунчик, номінант "Еммі", який отримав широку популярність, завдяки ролі Блейна Андерсона в телесеріалі «Хор».

Крім того, українці вдалося сфотографуватися разом з ще одним не менш відомим красунчиком - актором і манекенником, іспанцем Джоном Кортахарена, який був обличчям рекламних кампаній багатьох модних марок: Just Cavalli, Versace, Giorgio Armani та інших.

"Один з найкрасивіших чоловіків коли-небудь", - підписала вона кадр, на якому пристрасно обіймалася з ним. На іншому фото Санта навіть дозволила іспанцеві себе поцілувати, назвавши його "чудовим".

"Що за ніч❤️", - співачка залишилася задоволена поїздкою до Канн.

Зазначимо, Санта ось уже шість років щасливо заміжня за співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренком, виховує 12-річного сина Даніеля від першого шлюбу і дочку Софію, якій скоро виповниться 2.

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