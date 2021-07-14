Телеведуча Марічка Падалко поділилася враженнями від відпочинку біля моря в Україні

Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча, зірка телеканалу "1+1" Марічка Падалко похвалилася українцям в Instagram, що вирушила на відпочинок до моря. Однак, здивувала вибором місця відпочинку - замість популярних курортів Туреччини і Єгипту телезірка з сім'єю вирушила в село Грибівка в Одеській області.

У своїх сторіс Марічка відповіла на питання шанувальників про відпочинок біля моря в Україні і показала яскраві кадри з моря і пляжу. Так, серед іншого телеведуча розповіла, що в Грибівці зараз не дуже багато людей, проте це місце відмінно підходить для відпочинку з дітьми. Також Падалко поділилася, що медуз в морі вона не бачила, а ось водоростей трохи є біля берега.

"Море дуже хороше і тепле. Температура води така, що дітей неможливо витягнути з води. Суб'єктивно 25-26 градусів - за відчуттями", - розповіла Марічка, відповідаючи на запитання шанувальників.

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