Співачка Тіна Кароль спопелила Катю Осадчу поглядом, кумедний момент потрапив на камеру

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль після свого виступу на фестивалі Atlas Weekend дала інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя". На фан-сторінці, присвяченій співачці, опублікували кумедний стоп-кадр з цього інтерв'ю, на якому Тіна з незадоволеним обличчям буквально "пропалює" телеведучу гострим поглядом.

На опублікованому знімку Кароль стоїть у своєму концертному образі - на ній темний чоловічий костюм з білою сорочкою і чорною краваткою. Волосся співачки зібране в недбалий пучок, а на її обличчі легкий макіяж і серйозне навіть незадоволене вираз, вона спопеляюче дивиться на Осадчу.

У підписі до кадру говориться: "Або втомилася, або "дуже рада" Каті". Користувачі тут же почали коментувати знімок: "Ого, як Тіна любить Катю", "Тіна налаштована чітко і жорстко", "Мені здається, що Тіна і Катя реально дуже хороші подруги, просто питання, які Катя задає тіні, зовсім не вчасно і вони досить особисті", "Та швидше втомилася і налаштована на роботу, а тут інтерв'ю", "Швидше за все, справа в Осадчій, занадто багато дами стало і питання безпардонні".

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