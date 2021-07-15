Відомий український бізнесмен Михайло Заливако, який став героєм "Холостяк 11", показав, як вирішив змінити зовнішність

Як пише Politeka.net, Михайло Заливако став широко відомий українцям, так як вирішив знайти свою любов на проекті "Холостяк", де став головним героєм. На шоу він вибрав собі дівчину Анну Богдан, з якою будує стосунки і після закінчення зйомок. Не забуває Михайло і про Instagram, де ділиться найцікавішим.

На нових кадрах Михайло сидів у машині, звернувшись до фанатів:

"Треба ж якусь сторіс виставити. Коротше, приїхав зістригати шапку, тому що липень місяць, а я в головному уборі ходжу, тому треба що-небудь. Може налисо?".

На другому фото Михайло був у костюмі і без волосся. Як можна помітити-це фотошоп. На наступних кадрах Заливако приміряли кілька зачісок, щоб вийшло ще смішніше.

"Як би є питаннячко", - написано під кадрами.

На останньому сторіс Дмитро вже стояв після стрижки.

"Налисо не змогли, не було бритви", - написав Михайло, показуючи перед дзеркалом результат.

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