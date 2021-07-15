Известный украинский бизнесмен Михаил Заливако, который стал героем "Холостяк 11", показал, как решил сменить внешность

Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако стал широко известен украинцам, так как решил найти свою любовь на проекте "Холостяк", где стал главным героем. На шоу он выбрал себе девушку Анну Богдан, с которой строит отношения и после окончания съемок. Не забывает Михаил и об Инстаграм, где делится самым интересным.

На новых кадрах Михаил сидел в машине, обратившись к фанатам:

"Надо же какую-то сторис выставить. Короче, приехал состригать шапку, потому что июль месяц, а я в головном уборе хожу, поэтому надо что-нибудь. Может налысо?".

На втором фото Михаил был в костюме и без волос. Как можно заметить - это фотошоп. На следующих кадрах Заливако примерили несколько причесок, чтобы получилось еще смешнее.

"Как бы есть вопросик", - написано под кадрами.

На последнем сторис Дмитрий уже стояля после стрижки.

"Налысо не смогли, не было бритвы", - написал Михаил, показывая перед зеркалом результат.

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