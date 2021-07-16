Відома західна співачка і актриса Дженніфер Лопес показалася в компанії Дочки Еммі

Як пише Politeka.net, Дженніфер Лопес є популярною західною актрисою і співачкою. У красуні є двоє дітей-двійнята Макс і Еммі, яким зараз по 13 років. Західна артистка настільки популярна, що за нею стежать десятки мільйонів людей в Instagram. Але стежать за Дженніфер і ЗМІ, які ловлять красуню, коли вона не чекає.

Так, на сторінці "нові зірки" з'явилося фото, на якому Лопес гуляла разом з дочкою Емії. Лопес була у вузькому білому топі і штанях, а образ доповнила стильною сумочкою і окулярами. Дочка йшла у футболці і джинсах, схиливши голову вниз.

"Джей Ло в Лос-Анджелесі насолоджується компанією дочки і тридцяти градусною спекою", - було написано під фото.

Фанати поставили більш тісячі лайків і написали коментарі:

"Важко бути донькою Джей Ло", "чому багато дітей знаменитостей якісь дивні", " Таке відчуття, що дочки поруч то і немає ((", «Яблуко від яблуні».

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