35-річна актриса Анна Саліванчук поділилася одкровеннями про те, які "маски" змушена одягати в реальному житті

Відома актриса і дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова зробила новий пост в Instagram, в якому поділилася з фанами думками про ролі, які жінки змушені грати в реальному житті, передає Politeka.net.

Філософський пост жінка почала з крилатої фрази:"все життя – гра, а люди в ній актори". Героїня серіалу "Одного разу під Полтавою" вважає, що кожен день люди змушені вміло приміряти різні "маски", залежно від ситуації.

Жінки, на думку актриси, повинні вміло грати роль розуміючої дружини, турботливої матері, справжньої подруги тощо.

"Погодьтеся, не потрібно закінчувати театральний, щоб сказати рідній людині, що все буде добре, коли у самої туга серце крає. Або підняти настрій дитині, якщо веселиться не дуже хочеться", - каже Анна Саліванчук.

Жінка-багатогранна особистість і талановита актриса, яка вміло справляється з усім, що трапляється у неї в житті.

"Наше жіноче вміння пограти в ласкаву дружину, через хвилину з терпінням і потрібною строгістю робити домашнє завдання з дитиною. А потім підтримати по телефону подругу? Три різні і досить складні ролі, а зіграти їх потрібно правдиво!",- додає актриса.

Фани зірки вже встигли прокоментувати пост і висловити своє захоплення актрисою.

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