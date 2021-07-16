Дружину "Холостяка" Микити Добриніна Дашу Квиткову виписали з пологового будинку

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова є переможницею шоу" Холостяк " з Микитою Добриніним. Пара після проекту зустрічалася, потім одружувалася, а днями красуня народила Микиті сина. Через кілька днів, сьогодні, квіткову вирішили виписати з пологового будинку, звідки вів трансляцію "Зірковий шлях".

На кадрах, які з'явилися в Instagram, Квіткова з'явилася в сукні в горошок, виходячи з пологового будинку. Поруч йшов Добринін, який ніс сина на руках. У цей момент пару знімали журналісти.

"Ексклюзивні кадри. Дашу квіткову виписали з пологового будинку", - написано під кадрами.

Відзначимо, що в "сторізах" на сторінці Instagram Квіткова зізналася, що в день виписки не змогла стримати сліз.

"Сльози на очах, ось що значить коли мамі сказали, що дитинка здорова і можна йти на виписку", - зізналася переможниця "Холостяка".

Нагадаємо, Микита Добринін і переможниця "Холостяка" розкрили ім'я новонародженого сина

А ще Politeka писала, що переможниця "Холостяка" показала, як вони з Добриніним "народжували" первістка

Також Politeka повідомляла, що Микита Добринін і переможниця "Холостяка" стали батьками і показали обличчя малюка



