Дружину "Холостяка" Микити Добриніна Дашу Квиткову виписали з пологового будинку
Як пише Politeka.net, Даша Квіткова є переможницею шоу" Холостяк " з Микитою Добриніним. Пара після проекту зустрічалася, потім одружувалася, а днями красуня народила Микиті сина. Через кілька днів, сьогодні, квіткову вирішили виписати з пологового будинку, звідки вів трансляцію "Зірковий шлях".
На кадрах, які з'явилися в Instagram, Квіткова з'явилася в сукні в горошок, виходячи з пологового будинку. Поруч йшов Добринін, який ніс сина на руках. У цей момент пару знімали журналісти.
"Ексклюзивні кадри. Дашу квіткову виписали з пологового будинку", - написано під кадрами.
Ані Лорак, яка переїхала в Росію, несподівано повернулася до Києва і заспівала українською: "Позитив!"
Єдиного сина Софії Ротару потрясла непоправна втрата: "Світла пам'ять..."
Спливли справжні імена Злати Огневич, Лілії Ребрик, Барських та інших зірок: "Навіть уявити не могла"
Ектор Хіменес-Браво, який отримав український паспорт, підсів на гречку і котлети: "це дуже добре"
Тіло зірки популярного телешоу знайшли під вікнами будинку, йому було всього 28 років: трагічні деталі
Відзначимо, що в "сторізах" на сторінці Instagram Квіткова зізналася, що в день виписки не змогла стримати сліз.
"Сльози на очах, ось що значить коли мамі сказали, що дитинка здорова і можна йти на виписку", - зізналася переможниця "Холостяка".
Нагадаємо, Микита Добринін і переможниця "Холостяка" розкрили ім'я новонародженого сина
А ще Politeka писала, що переможниця "Холостяка" показала, як вони з Добриніним "народжували" первістка
Також Politeka повідомляла, що Микита Добринін і переможниця "Холостяка" стали батьками і показали обличчя малюка