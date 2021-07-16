Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе, розповівши про весілля
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Красуня стала відомою після програми" Орел і Решка", а потім встигла знятися в безлічі популярних шоу. Не забуває Леся і про соціальні мережі, де ділиться найцікавішим з фанатами.
На нових кадрах в Instagram Леся була крупним планом, показавшись в автомобілі. Красуня одягла перлинні намиста і розповіла про важливу подію - весілля.
"Сьогодні весілля у Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса. Хлопці, я з вами, вітаю вас, щастя, море любові, діток, як на небі зірок, великих перемог в цьому великому тенісі".
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Відомо, що сьогодні, 16 липня, Гаель і Еліна офіційно оформляють відносини. За день до цього Монфіс зробив зворушливу публікацію в Instagram:
"Останній день як моя наречена".
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