Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе, розповівши про весілля

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Красуня стала відомою після програми" Орел і Решка", а потім встигла знятися в безлічі популярних шоу. Не забуває Леся і про соціальні мережі, де ділиться найцікавішим з фанатами.

На нових кадрах в Instagram Леся була крупним планом, показавшись в автомобілі. Красуня одягла перлинні намиста і розповіла про важливу подію - весілля.

"Сьогодні весілля у Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса. Хлопці, я з вами, вітаю вас, щастя, море любові, діток, як на небі зірок, великих перемог в цьому великому тенісі".

Відомо, що сьогодні, 16 липня, Гаель і Еліна офіційно оформляють відносини. За день до цього Монфіс зробив зворушливу публікацію в Instagram:

"Останній день як моя наречена".

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