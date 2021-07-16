Відома танцівниця Ілона Гвоздьова поділилася в соціальній мережі новим відвертим фото

Як повідомляла Politeka.net, Ілона Гвоздьова є зіркою проекту "Танці з зірками", де багаторазово брала участь. Популярна хореограф часто радує передплатників в соціальній мережі Instagram.

Цього разу Ілона поділилася яскравою фотографією на курорті. На тлі моря, танцівниця у відкритому чорному купальнику показує свою атлетичну фігуру.

"Хочу на море...", поділилася своїм бажанням Ілона.

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Підписники позитивно відреагували на публікацію Ілони і підтримали її: "вогонь!", "Гарного відпочинку вам, коли поїдете знову?", "Ви оболденная красуня!", "Круто!".

Нагадаємо, переможниця шоу "Танці з зірками Ілона Гвоздьова показала кумедне відео своїх танців з дівчатами

Відома українська хореограф і багаторазова учасниця шоу" Танці з зірками " Ілона Гвоздьова часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережу запальне відео свого танцю з гарячими дівчатами прямо на баскетбольному майданчику.

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