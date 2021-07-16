Известная танцовщица Илона Гвоздева поделилась в социальной сети новым откровенным фото

Как сообщала Politeka.net, Илона Гвоздева является звездой проекта "Танці з зірками", где многократно принимала участие. Популярная хореограф часто радует подписчиков в социальной сети Инстаграм.

На этот раз Илона поделилась яркой фотографией на курорте. На фоне моря, танцовщица в открытом черном купальнике показывает свою атлетичную фигуру.

"Хочу на море...", поделилась своим желанием.

Подписчики положительно отреагировали на публикацию Илоны и поддержали её: "Огонь!", "Хорошего отдыха вам, когда поедете снова?", "Вы оболденная красотка!", "Круто!".

Напомним, победительница шоу "Танці з зірками Илона Гвоздева показала забавное видео своих танцев с девушками

Известная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сеть зажигательное видео своего танца с горячими девушками прямо на баскетбольной площадке.

Politeka рассказала, Гвоздева из "Танців з зірками" дала волю фантазии в наряде с разрезами до бедра: "Богемная"

Также сообщалось, Гвоздева из "Танців з зірками" впервые разделась на камеру, засветив "изъяны": "Илоночка, ты..."







