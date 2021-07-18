Висхідна зірка українського шоу-бізнесу Соня Кей, племінниця легендарної співачки Софії Ротару, розповіла про біду
Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко є починаючою вітчизняною співачкою, пішовши по стопах легендарної Софії Ротару. Красуня не так давно вийшла заміж за популярного хокеїста. Зараз дівчина активно веде Instagram, повернувшись з курорту, і вирішила показати, як їй після повернення в Україну.
На новому сторіс Соня біла у футболці, сидячи у своєму автомобілі. Красуня знімала себе на телефон, розповівши, що сталося:
"На вулиці просто така жесть, що неможливо просто вийти з автомобіля. Тому я сиджу тут, під кондиціонером. 35 градусів спеки, тримайтеся, друзі", - розповіла про біду Соня.
Єдиного сина Софії Ротару потрясла непоправна втрата: "Світла пам'ять..."
Стихія розбушувалася в Україні, ураган забрав життя двох людей: подробиці трагедії
Пилова буря мчить в Україну, здоров'я людей в небезпеці: кому потрібно бути обережними в ці дні
На "Танцях з зірками" знайшли заміну легендарному Григорію Чапкісу: "Схожий на Кена з Барбі"
Стихія забрала життя українського лікаря: за 20 років встиг врятувати сотні дітей
На другому сторіс красуня зробила фотографію градусника, який показував температуру повітря за вікном.
37 градусів було написано на цифровому табло.
Нагадаємо, племінниця Софії Ротару в червоному бікіні показала, як розважається в Болгарії
А ще Politeka повідомляла, що племінниця Ротару В лосинах і короткому топі вразила знімками в спортзалі
Також Politeka писала, що племінниця Ротару в бікіні влаштувала занадто гарячу фотосесію на курорті