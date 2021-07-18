Висхідна зірка українського шоу-бізнесу Соня Кей, племінниця легендарної співачки Софії Ротару, розповіла про біду

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко є починаючою вітчизняною співачкою, пішовши по стопах легендарної Софії Ротару. Красуня не так давно вийшла заміж за популярного хокеїста. Зараз дівчина активно веде Instagram, повернувшись з курорту, і вирішила показати, як їй після повернення в Україну.

На новому сторіс Соня біла у футболці, сидячи у своєму автомобілі. Красуня знімала себе на телефон, розповівши, що сталося:

"На вулиці просто така жесть, що неможливо просто вийти з автомобіля. Тому я сиджу тут, під кондиціонером. 35 градусів спеки, тримайтеся, друзі", - розповіла про біду Соня.

На другому сторіс красуня зробила фотографію градусника, який показував температуру повітря за вікном.

37 градусів було написано на цифровому табло.

Нагадаємо, племінниця Софії Ротару в червоному бікіні показала, як розважається в Болгарії

А ще Politeka повідомляла, що племінниця Ротару В лосинах і короткому топі вразила знімками в спортзалі

Також Politeka писала, що племінниця Ротару в бікіні влаштувала занадто гарячу фотосесію на курорті



