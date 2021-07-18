Відома українська співачка Світлана Лобода продемонструвала карколомний образ, який дуже сподобався її фанатам

Знімки екс-солістка групи "ВІА Гра" розмістила на сторінках особистого мікроблогу в Instagram, передає Politeka.net.

Артистка звикла блищати в розкішних образах, як на сцені, так і під час різних фотосесії. І цей раз не став винятком.

Лобода вибрала максимально пікантний наряд: вона була одягнена в крихітний блискучий бюстгальтер і коротку спідницю, а її шию прикрашали ланцюжки.

Волосся співачки було розпущене кучерявими локонами. Локацією одного з фото Лободи стали лед кола.

"Танцюй поки молодий", - йдеться в підписі.

Шанувальники захопилися тим, як виглядає артистка. Лобода вразила їх своєю зовнішністю і мерехтливим вбранням.

"Ви Така нереальна",

"Танцюємо тільки разом з вами", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Світлана Лобода показала, як виглядає після ночі без сну: "очі втомлені, а...».

Раніше Politeka писала, що Світлана Лобода в незвичайному купальнику терміново звернулася до фанатів:»друзі, я хочу...".

Також Politeka повідомляла, що Лобода в пір'ї здивувала незвичайним виглядом:»по тілу пішов розряд".