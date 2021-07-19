Відома співачка Ані Лорак поділилася новим кадром з відпочинку, засвітивши літній образ
Популярна виконавиця не так давно викликала бурхливу реакцію в мережі, показавши, як сильно схудла після старанних тренувань. Заради епічного повернення з серією концертів на гастролях, Лорак готувалася не один тиждень.
Причому Кароліна не розкриває секретів краси і лише зрідка обходиться загальними фразами по типу: не їсти на ніч зайвого, займатися спортом і добре харчуватися. При цьому також Кароліна всіляко намагається заперечувати про те, що вже не раз робила уколи краси і збільшувала губи.
На новому кадрі помітно помолоділа виконавиця з'явилася в кадрі, очевидно, відразу після відпочинку на пляжі. У мокрому топі і з таким же вологим волоссям, частково прихованим під леопардовою панамкою, зірка позувала перед дзеркалом.
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Доповнювали образ Лорак світло-сірі шорти з високою посадкою оригінального дизайну, прикраси і сумка, яка в кадр практично так і не потрапила.
Відзначимо, зірці вдалося продемонструвати на фото також і пишний бюст через відкрите декольте на топіку, який відразу привернув до себе увагу.
Нагадавши, Прилетіла до Києва Ані Лорак наробила галасу в мережі новою заявою:»інтриганка".
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак, яка переїхала в Росію, несподівано повернулася до Києва і заспівала українською: "Позитив!".
Також Politeka писала, що Лорак після візиту до Києва показала свої найкращі образи:"відразу видно українську красу".