Відома співачка Ані Лорак поділилася новим кадром з відпочинку, засвітивши літній образ

Популярна виконавиця не так давно викликала бурхливу реакцію в мережі, показавши, як сильно схудла після старанних тренувань. Заради епічного повернення з серією концертів на гастролях, Лорак готувалася не один тиждень.

Причому Кароліна не розкриває секретів краси і лише зрідка обходиться загальними фразами по типу: не їсти на ніч зайвого, займатися спортом і добре харчуватися. При цьому також Кароліна всіляко намагається заперечувати про те, що вже не раз робила уколи краси і збільшувала губи.

На новому кадрі помітно помолоділа виконавиця з'явилася в кадрі, очевидно, відразу після відпочинку на пляжі. У мокрому топі і з таким же вологим волоссям, частково прихованим під леопардовою панамкою, зірка позувала перед дзеркалом.

Доповнювали образ Лорак світло-сірі шорти з високою посадкою оригінального дизайну, прикраси і сумка, яка в кадр практично так і не потрапила.

Відзначимо, зірці вдалося продемонструвати на фото також і пишний бюст через відкрите декольте на топіку, який відразу привернув до себе увагу.

Нагадавши, Прилетіла до Києва Ані Лорак наробила галасу в мережі новою заявою:»інтриганка".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак, яка переїхала в Росію, несподівано повернулася до Києва і заспівала українською: "Позитив!".

Також Politeka писала, що Лорак після візиту до Києва показала свої найкращі образи:"відразу видно українську красу".