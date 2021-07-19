Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як тримає себе у формі, зайнявшись у спортзалі під улюбленця солістки Go_a Катерини Павленко Måneskin
Як пише Politeka.net, Нікітюк є популярною українською телеведучою. Дівчина стала популярною після проекту "Орел і Решка", а зараз знімається в безлічі популярних проектів. Красуня стежить за своєю фігурою і вирішила показати, як працює в спортзалі, включивши улюбленця солістки Go_a Катерини Павленко Måneskin.
Леся на кадрах була у вузькому спортивному костюмі. Красуня на одному кадрі крутила педалі на велосипеді, займаючись, а на другому-нагнулася над канатами, працюючи з ними руками.
Біля дівчини можна побачити ще й молодого чоловіка у футболці і штанях, який стояв і знімав Нікітюк, поки та займалася.
Єдиного сина Софії Ротару потрясла непоправна втрата: "Світла пам'ять..."
Автобус повний пасажирів загорівся посеред траси Київ-Одеса: відео НП
Автобус з пасажирами потрапив під обстріл серед білого дня: з'явилося фото з місця НП в Дніпрі
Оля Полякова опинилася в клініці та розкрила, що сталося: "Подивіться, я зробила..."
Обірвалося життя відомого співака, розкрита причина трагедії: "Боляче навіть думати..."
Відзначимо, що сама Павленко заперечує роман з Даміано Давидом (так звуть соліста групи Måneskin). Дівчина в соціальних мережах відповіла на питання фанатів, сказавши, що спілкується з музикантом більше "як брат і сестра".
"Мені здається, що ми більше схожі на брата і сестру. А взагалі-то він дуже класний і харизматичний хлопець", - заявила солістка Go_A.
Раніше ми писали, що телеведуча Леся Нікітюк поділилася відео зі своєю племінницею.
Поліна-дочка рідного брата Нікітюк Сергія та її старша племінниця. Раніше телеведуча вже ділилася спільними кадрами з дівчинкою - показувала її таланти і вітала з днем народження.
Цього разу Нікітюк довелося розлучитися з Поліною.
"Доброго ранку, Леся Іванівна уде не спить, а відправляє свою племінницю в Чорногорію", - поділилася Нікітюк.
Леся зазначила, що дівчинка відправитися в іншу країну на навчання.
"Вона поки думає, що просто летить на відпочинок. Ми її не хотіли травмувати, але там буде по п'ять уроків на день... Дітям потрібно вчиться", - розсміялася телеведуча.
Ми повідомляли, що українська телеведуча і починаюча співачка Леся Нікітюк вразила кадрами з весілля.
Артистка з розмахом відгуляла весілля у своєї подруги. На свято красуня прийшла в короткому обтягуючому платті. Образ доповнили перлинні намиста, які були у всіх подружок нареченої. Нікітюк із задоволенням ділилася з шанувальниками кадрами з урочистості. Ближче до вечора красуня втомилася запалювати і навіть роззулася, опинившись на танцполі босою.
Пізніше Леся показала, як наречена готується кидати букет незаміжнім подружкам.
Нагадаємо, чоловік Дорофєєвої Дантес опинився біля ніг Лесі Нікітюк у міні-сукні
А ще Politeka писала, що щаслива Леся Нікітюк у перлинних намистах приголомшила звісткою про весілля
Також Politeka повідомляла, що Нікітюк ледве влізла в тісний латексний костюм, повторивши "подвиг" Кардашьян