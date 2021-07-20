Популярна українська виконавиця Наталія Могилевська показала кадри вечірніх веселощів
Слідом за іншими артистами, які поспішили провести літо яскраво і на концертах після ослаблення карантинних обмежень, зірка почала активно хвалитися кадрами з концертів. Тепер більшу частину вечорів Могилевська зайнята виступами.
Як правило, Наталі активно веде свій блог в Instagram, тому показує в мережі найрізноманітніші кадри з життя. Не приховує артистка і своєї підготовки до виступів і того, як виглядає перед концертами без макіяжу.
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Цього ж разу Могилевська порадувала спекотними вечірніми кадрами, зробленими всього за кілька хвилин до початку концерту.
З'явилася артистка перед камерою в ефектній чорній вечірній сукні. Причому глибоке декольте чи не до пупка і оригінальна прикраса з безлічі каменів сріблястого кольору не залишать нікого байдужими. Сам наряд з блискучої тканини артистка не стала підкреслювати зайвими прикрасами, проте вечірній макіяж вигідно його доповнив.
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