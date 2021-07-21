Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала підписникам як правильно готувати традиційну італійську лимонну пасту

Як пише Politeka.net, попри шалений графік відома співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно почала сольну кар’єру, встигає радувати своїх фанів ніжними світлинами та цікавими відео, які публікує у своєму міні-блозі в Instagram.

Цього разу красуня поділилася з фоловерами рецептом традиційної італійської лимонної пасти регіону П’ємонт. Відео Надя записала у літньому чорному костюмі з елегантним топом.

"Якщо об'єднати пасту і лимони вийде традиційна лимонна паста регіону П'ємонт. А якщо додати до цього улюблений Martini Fiero & Tonic - можна перенестися на Сицилію прямо зі своєї кухні", - каже Надя.

Співачка записала детальний покроковий рецепт страви, хоча й дуже хвилювалася.

"Надіюся, я не осоромлюся. Погнали", - жартує Дорофєєва.

Дружина Володимира Дантеса каже, що особливо ця страва смакує зі стаканчиком Martini.

Зауважимо, що підписники ексучасниці гурту "Врємя і стєкло" оцінили рецепт.

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