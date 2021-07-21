Відома українська співачка Тіна Кароль показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською співачкою. Красуня нещодавно випустила альбом" Красиво " і вже презентувала кліпи на деякі пісні. Не забуває Тіна і про Instagram, де ділиться цікавими і запалюючими образами.

На новому фото Тіна здалася в білому вбранні. Красуня лежала на простирадлах, вигнувшись для фото.

"Ніжно - не ніжно, але люби", - провокаційно написала Тіна під фото.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красива", "Наша ніжна", "Тіночка, чекаємо Білорусь", "мені реально заходить постільно-Любовний настрій останніх Мерчів", "Королева цього світу", " Шкода, що таких пісень у вас дуже мало. А про україномовний альбом, напевно можна тільки мріяти", " Старі пісні-самі душевні і справжні, назавжди в серці!", "...як сонце, як вічно сумна місяць, і не відпускай мене, люби", " Тіна. Чарівна!! Ви красуня! Любіть себе і будете коханими, потрібно мати сміливість бути такою, якою ти собі сподобаєшся найбільше)", "Справжню тиху ніжність не сплутаєш ні з чим...".

У цей момент Тіна ще вирішила показати і сторіси. На кадрах красуня позувала з сином Веніаміном, який тримав книгу про Леонардо да Вінчі.

"Що будеш читати?",- запитала Кароль.

"Я буду читати книгу про Леонардо да Вінчі", - сказав хлопчик.

Повідомлялося, що українська співачка Тіна Кароль на концерті показала цілу серію досить відкритих і сміливих нарядів.

Артистка після презентації своїх двох останніх кліпів помітно відступила від скромних образів і елегантних нарядів в кожному виступі. Тепер Кароль намагається чергувати їх з серією вельми відкритих костюмів, комбінезонів з сіточкою і навіть з обтягуючими шкіряними міні.

Нагадаємо, відома співачка Тіна Кароль вийшла в світ в розкішному образі з випирає декольте.

Як видно, Тіна з'явилася перед камерою в темній локації, мабуть, десь на зйомках. Вона позує в стильній бежевій сукні з вузьким корсетом, яка красиво підкреслює її пружний бюст. Волосся співачки розпущене і акуратно укладене, на обличчі яскравий макіяж з її улюбленою червоною помадою.

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