Анна Сафрончик, внучка легенди танців Григорія Чапкіса, показала себе на новому фото
Як пише Politeka.net, Анна Сафрончик вже давно живе і будує кар'єру в Італії. Красуня стала популярною актрисою і моделлю, а також активно веде Instagram. У соціальних мережах за дівчиною стежать сотні тисяч людей, яких Анна намагається постійно радувати новим контентом.
На новому фото Анна позувала в міні-бікіні. Красуня лежала у воді, знімаючи себе на телефон і демонструючи розкішні форми. Сафрончик посміхнулася, записуючи сторіс.
"Будинок не місце-це почуття", - написала Анна під першою публікацією.
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На другому фото красуня вже була на пляжі, надівши навушники. Красуня посміхалася, роблячи селфі і демонструючи розкішну фігурку на фото.
"Щастя", - написала Анна під фотографією.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, так як в сторіс немає подібних функцій.
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