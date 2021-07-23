Бізнесмен Михайло Заливако, головний герой шоу "Холостяк-11", поділився кадрами з тренажерного залу

Компанію Михайлу склала його кохана Ганна Богдан, яку він зустрів на проекті. Після завершення проекту пара стала жити разом. Для цього "Холостяк" переїхав з Харкова до Києва. Тепер кохані показують шанувальникам, як проводять час разом. У нових сторіс Заливако поділився кадрами з тренажерного залу, передає Politeka.net.

Раніше Михайло Заливако розповідав, що свій ранок починає з тренування. Схоже, тепер він тренується разом зі своєю дівчиною. У нових сторіс екс - "Холостяк" показав, як висить на турніку, використавши в якості обважнювача свою кохану.

"Висимо на Чілі, на розслабоні», - підписав він кадр.

Також Екс - "Холостяк" блиснув почуттям гумору.

"Коли випадково накачав не ті банки", - підписав він несподіваний кадр.

Нагадавши, "Холостяк" Михайло Заливако в компанії Ганни Богдан зважився на несподіване одкровення про стосунки.

Як повідомляла Politeka, Ганна Богдан з шоу " Холостяк "розповіла про переломний момент у житті:" і колечко на пальці..."

Також Politeka писала, що Заливако не стримав свою "пристрасть" з Ганною Богдан у присутності друга.