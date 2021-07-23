Відома телеведуча Ольга Фреймут поділилася одкровенням
Як передає Politeka.net, нещодавно популярна українська ведуча Ольга Фреймут показала своє нове придбання-автомобіль. Як відомо, телеведуча прославилася своєю участю в програмі "Ревізор", а тепер розповідає про своє життя і ділиться порадами в соціальних мережах.
Цього разу Ольга поділилася новою публікацією в Instagram. На першому фото дівчина в елегантному костюмі. Червоні штани в підлогу виділяють довгі ноги Ольги. На тлі - новий автомобіль, який вона назвала своєю мрією дитинства.
На другому фото Ольга також в костюмі, але в ніжних пастельних відтінках.
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"У дитинстві на все місто машину мав лише Михайло Кіт. Бідолашному доводилося возити всіх на вокзал, в аеропорт до Львова. Маршруток не було, уберів теж… А люди просили, і він не відмовляв.
От тоді я почала мріяти про власний автомобіль. Не про те, як вийти заміж, а про машину. Мені хотілося бути не гірше за Михайла Кота - розвозити всіх бажаючих, нехай би тільки пасажири заправляли.
Минули роки. Я купила і поміняла не одне авто. Але тільки зараз у мене автомобіль, як з дитячої мрії. Range Rover Evoque Autobiography..", відверто поділилася телеведуча.
І також дівчина заявила про те, що незабаром поділиться новим відео про етикет за кермом.
Шанувальники Ольги привітали її з виконанням дитячої мрії і засипали компліментами: "Шикарний автомобіль !!! Це теж моя мрія .. Але, поки, залишається тільки в мріях) нехай добре служить Вам !!", "Клас! Оля ви велика розумниця. Чекаю нові відео", " Супер! Поздоровляю! Прекрасно коли мрії стають реальністю"
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