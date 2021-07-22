У мережі представили п'ятого учасника шоу "Танці з зірками"- ним став актор серіалів Олексій Суровцев, якого тут же охрестили українським Тарзаном
Як повідомляє Politeka.net, на сторінці телеканалу "1+1" в Instagram представили п'ятого учасника шоу "Танці з зірками" – ним став відомий актор серіалів Олексій Суровцев. Треба сказати, що хлопця тут же охрестили в мережі українським Тарзаном за вражаюче рельєфне тіло.
У ролику, який опублікували в мережі Олексій представив себе і розповів, що прийняв естафету від співачки Олександри Зарицької. Також у відео актор передав естафету зірці "Жіночого кварталу" Анастасії Оруджевій.
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"Олексій ділиться планами: "Від участі в шоу очікую драйву, емоцій за рахунок подолання труднощів, змагального адреналіну. І хоч трохи навчитися бальним танцям", - йдеться у підписі до відео.
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