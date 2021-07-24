Харизматичний учасник шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко показав яскраве фото відео з відпочинку на Сейшелах
Як повідомляє Politeka.net, колишній учасник і фіналіст шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко отримав широку популярність після реаліті-шоу і зібрав величезну аудиторію фоловерів в Instagram. Тепер хлопець часто радує шанувальників яскравими фото і відео в соцмережі.
Так, нещодавно Олексій відправився на відпочинок на Сейшельські острови, і судячи з публікацій в мережі, він весело і активно проводить час у своїй відпустці. Цього разу хлопець похвалився, що навчився керувати яхтою – він показав фото і відео, на яких щасливий стоїть за кермом судна.
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У підписі до посту Тригубенко поділився своїми враженнями від цієї пригоди. "Перший раз спробував керувати яхтою і відчув Класні емоції, почуття легкості і свободи. Представив себе піратом з Карибського моря, який готовий відправитися на пошуки скарбів. У яхтингу на 80% все залежить від команди. Важливо розуміти, що на яхті немає пасажирів, на яхті – команда, відповідно у кожного є своя зона відповідальності. Моя думка, що кожен чоловік повинен проживати в своєму житті пригода, будь то в бізнесі, будь то в стосунках, будь то в подорожах... і я свою пригоду тут прожив. Щасливий!".
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