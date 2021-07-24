Популярна українська співачка Санта Дімопулос, яка перемогла в проєкті "Танці з зірками" відпочиває з дітьми на Лазурному березі у Франції

Як пише Politeka.net, колишня учасниця гурту "Віа Гра" Санта Дімопулос у 2015 році вийшла заміж за співвласника мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренка. У 2019 році в пари народилася дочка Софія. Також у артистки є старший син від шоумена Андрія Джеджули Даніель.

У своєму Instagram Санта поділилася з підписниками ніжним фото з дітьми, яке зробила у Франції.

"Зараз я абсолютно щаслива❤️❤️ Чому діти ростуть так швидко???😅", - підписала світлину Дімопулос.

Нагадаємо, що спершу Санта відпочивала у Франції тільки з чоловіком та донькою Софією. Її старший син від Андрія Джеджули захворів на коронавірус та був змушений лікуватися в Україні. Після одужання хлопчика, Санта забарала сина з Києва та повернулася до Франці. Зараз сім’я Дімопулос воз’єдналася та абсолютно щаслива.

Шанувальники співачки залишили під милим фото багато коментарів.

"Які ви круті 😍🔥", "Які красиві ❤️❤️❤️", "Це правда😁 моїм вже 28 и 18 років. Не зрозуміла 🙈Як?Коли?🤷‍♂️😁", " Ураа👏 Ви разом 😍 Дуже красиві та натхненні🥰", - пишуть фанати.

Раніше Politeka писала, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос здивувала видом в сукнях з вирізами: "Космос!".

Нагадаємо, що Дімопулос відгуляла на віп-вечірці, показавши справжнє обличчя Шерон Стоун: "Декольте потрібно б поменше".

А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос здивувала вбранням з пікантними вирізами: "Занадто багато чорного".