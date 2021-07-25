Відома співачка Тіна Кароль з'явилася на світському заході в незвичайному образі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, якій довгий час приписували бурхливий роман з молдавським артистом Даном Баланом, з'явилася на "Вечорі прем'єр" в епатажному образі і викликала фурор серед шанувальників. Знімки з заходу опублікували на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених зірці.

На фотографіях Тіна відображена в локації, де проходив концерт. Перед камерою вона з'явилася в дивовижному білому вбранні за дрес-кодом. На ній хитромудрий костюм з прозорими штанами і подовженою сорочкою, який прикриває більш щільною тканиною тільки найінтимніші місця. Треба сказати, що цей наряд тільки підкреслив всі принади зірки. Її волосся зібране в недбалий пучок, а на обличчі цікавий макіяж.

У підписі до фото йдеться: «Тіна Кароль на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою". Побачити телеверсію концерту можна буде 22 серпня на каналі «1+1»". Користувачі тут же почали обговорювати новий образ співачки, засинаючи її компліментами в коментарях.

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