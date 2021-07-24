Українська співачка Наталія Могилевська з'явилася на популярному шоу "Майстер Шеф" і засвітилася в компанії своїх колег по сцені

Популярна виконавиця стає нерідким гостем різних шоу, повідомляє Politeka.net. Цього разу співачка засвітилася на проекті "Майстер Шеф".

Відомо, зараз знімається новий сезон шоу, в якому беруть участь українські знаменитості.

Співачка опублікувала в сторіс відео, як вона "пристає" з розпитуваннями до своїх колег по сцені Павлу Зіброву і Олегу Скрипці.

"Ви вмієте готувати?",- поцікавилася Могилевська у Скрипки, на що той відповів, що готував давно, а ось Зібров повідомив, що вміє готувати все.

Олег Скрипка також розповів рецепт, який придумав для своєї коханої - це омлет з печінкою тріски, чим здивував Могилевську.

"Омлет замішуєш на пряженому молоці", - розкрив секрет страви співак.

Примітно, що Могилевська, Скрипка і Зібров будуть в команді "червоних".

Зазначимо, шоу " Майстер Шеф" знімається в Україні з 2011 року. Незмінним суддею на проекті є ресторатор і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

У зоряному сезоні дві команди - синіх і червоних - розділені по три людини, і змагаються в швидкому приготуванні різних страв.

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