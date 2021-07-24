Українська співачка Наталія Могилевська з'явилася на популярному шоу "Майстер Шеф" і засвітилася в компанії своїх колег по сцені
Популярна виконавиця стає нерідким гостем різних шоу, повідомляє Politeka.net. Цього разу співачка засвітилася на проекті "Майстер Шеф".
Відомо, зараз знімається новий сезон шоу, в якому беруть участь українські знаменитості.
Співачка опублікувала в сторіс відео, як вона "пристає" з розпитуваннями до своїх колег по сцені Павлу Зіброву і Олегу Скрипці.
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"Ви вмієте готувати?",- поцікавилася Могилевська у Скрипки, на що той відповів, що готував давно, а ось Зібров повідомив, що вміє готувати все.
Олег Скрипка також розповів рецепт, який придумав для своєї коханої - це омлет з печінкою тріски, чим здивував Могилевську.
"Омлет замішуєш на пряженому молоці", - розкрив секрет страви співак.
Примітно, що Могилевська, Скрипка і Зібров будуть в команді "червоних".
Зазначимо, шоу " Майстер Шеф" знімається в Україні з 2011 року. Незмінним суддею на проекті є ресторатор і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.
У зоряному сезоні дві команди - синіх і червоних - розділені по три людини, і змагаються в швидкому приготуванні різних страв.
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