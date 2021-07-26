Популярна українська співачка Надя Дорофєєва останнім часом постійно зайнята підготовкою до концертів
Після зняття карантинних обмежень зірка приступила до активних тренувань, підготовки до виступів і запланувала цілий тур з концертами в різних містах. Поки що у зірки весь час йде на сольні концерти з літньою тематикою.
Тим не менш, між виступами зірка встигає також приділити час собі і своїм близьким. Нещодавно в соціальній мережі з'явилися кадри з відпочинку зірки після чергового виступу. Надя без макіяжу і звичної пишної укладки позувала перед камерою в природному і милому вигляді.
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Причому зірка не посоромилася показати себе справжню, так Дорофєєва навіть більше імпонує шанувальникам. У білому купальнику на тонких зав'язках артистка виглядала вельми спокусливо.
Щирі емоції в кадрі і "живі" моменти з посмішкою і природним виглядом без фотошопу зробили Надю ще привабливіше.
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