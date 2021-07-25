Відома українська актриса "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару поділилася фото з відпочинку

Ірина Сопонару є відомою українською актрисою. Прославилася дівчина своєю участю в проєкті "Жіночий квартал". Гумористка активно веде свої соціальні мережі і ділиться з шанувальниками новим контентом. Про це повідомляє Politeka.net.

Цього разу Ірина поділилася новим фото в інстаграм. Судячи зі знімка, вона вирушила на відпочинок. Ірина стоїть на тлі заходу і поля соняшників в коротких шортах і джинсівці. Також вона доповнила свій образ кепкою.

"Ти Всесвіт - що виразив себе ненадовго в людині", поділилася цитатою Ірина.

Шанувальники актриси засипали її позитивними компліментами: "Як красиво", "Дуже красиво", "Красуня", "Яке хороше фото", "Прекрасний пейзаж, Ірочка, так тримати", "Які очі! Яка фігура! Богині нервово курять на Олімпі, заздрячи твоїй красі".

У Ірини близько 380 тисяч шанувальників в Instagram, і також публікація набрала більше 5600 лайків.

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