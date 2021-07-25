Чоловік співачки Наташі Корольової Тарзан (Сергій Глушко) поділився романтичним фото

Як повідомляє Politeka.net, Тарзан є відомим шоуменом. Також він відомий як чоловік співачки Наташі Корольової. Вони уклали шлюб в 2003 році, і не дивлячись на всі відомі скандали, досі щасливі в шлюбі.

Сергій часто ділиться з шанувальниками новим контентом у своїх соціальних мережах. Цього разу він поділився знімком зі своєю обраницею. На фотографії Сергій і Наталя. Дівчина в леопардової блузці і доповнила свій образ такої ж забарвлення обручем. Вона лежить на плечі у Тарзана, він одягнений в темно-синю сорочку з квітковим принтом.

"Всіх з днем Військово-Морського Флоту! Ура!", написав шоумен під публікацією.

Шанувальники залишили безліч позитивних коментарів парі: "Дуже красива пара", "Кльові", "Дуже красиве фото", "Ой, вже навідмічалися", "Мої красиві і найулюбленіші", "Зі святом!!! Найкрасивіша пара шоу-бізнесу. Не втомлююся милуватися".

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