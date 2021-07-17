Известная певица Наташа Королева огорошила поклонников неожиданной выходкой

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм российская певица украинского происхождения решила прорекламировать предпринимателя, который предлагает идеи по развитию России.

«Дмитрий собрал на своей платформе 20 идей для развития и улучшения нашей с вами страны! Я ознакомилась с ними, и меня впечатлило! Хочется верить что и государство тоже обратит внимание на данные инициативы», - говорится в посте Королевой.

Однако поклонники артистки, которые ознакомились с данными идеями, были ошарашены.

«Наташа, а вы читали, что это вообще?», «Вы хоть читали то, что рекламируете?!», «Господи, да чё вы его пиарите???», «А Вы сами прочитали??? Бред!», «Не позорьтесь», «Если поешь, так пой», «Наташа, Вы то кудаааа)) ??? Вы сами читали хотя бы одну страницу этой книги прежде чем рекламу делать?» - пишут в комментариях.

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