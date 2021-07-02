Муж известной певицы украинского происхождения Наташи Королевой Тарзан показал себя без футболки под лучами солнца
Скандальный российский стриптизер Сергей Глушко, больше известный под своим сценическим именем Тарзан, поделился новым постом в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, муж Королевой решил раскрыть, какую погоду он любит. Тарзан признался, что предпочитает ветренные и солнечные дни.
В подтверждение своих слов стриптизер поделился новым фото. Судя по всему, на снимке он позирует в своем домашнем спортивном зале. За его спиной можно увидеть многочисленные снаряды, которые танцор использует для поддержания своего тела в форме.
Тарзан также решил похвастаться и результатами постоянных тренировок. На фото он позирует с оголенным торсом, демонстрируя широкие плечи и часть накачанной груди. Прямо в лицо Глушко светит вечернее солнце.
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«Ветерок и солнце - моя погода) Здравствуйте!», - подписал фото Тарзан.
Жена стриптизера тут же поставила под его публикацией «лайк».
Его поклонники также отреагировали на этот пост.
«Вы с Наташей такие классные!», «Ветерок и солнышко, лучшая погода!!! Я всегда кайфую, вот такая мода», «Огонь», - пишут люди.
Напомним, сын Наташи Королевой и Тарзана закатил недетскую тусовку с девушками в Москве.
Как сообщала Politeka, Королева показала свои развлечения с сыном, люди не сдержались.
Также Politeka писала, что муж Наташи Королевой Тарзан запутался в своих волосах, насмешив сеть.