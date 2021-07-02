Жена не смогла пройти мимо

Муж известной певицы украинского происхождения Наташи Королевой Тарзан показал себя без футболки под лучами солнца

Скандальный российский стриптизер Сергей Глушко, больше известный под своим сценическим именем Тарзан, поделился новым постом в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, муж Королевой решил раскрыть, какую погоду он любит. Тарзан признался, что предпочитает ветренные и солнечные дни.

В подтверждение своих слов стриптизер поделился новым фото. Судя по всему, на снимке он позирует в своем домашнем спортивном зале. За его спиной можно увидеть многочисленные снаряды, которые танцор использует для поддержания своего тела в форме.

Тарзан также решил похвастаться и результатами постоянных тренировок. На фото он позирует с оголенным торсом, демонстрируя широкие плечи и часть накачанной груди. Прямо в лицо Глушко светит вечернее солнце.

«Ветерок и солнце - моя погода) Здравствуйте!», - подписал фото Тарзан.

Жена стриптизера тут же поставила под его публикацией «лайк».

Его поклонники также отреагировали на этот пост.

«Вы с Наташей такие классные!», «Ветерок и солнышко, лучшая погода!!! Я всегда кайфую, вот такая мода», «Огонь», - пишут люди.

Напомним, сын Наташи Королевой и Тарзана закатил недетскую тусовку с девушками в Москве.

Как сообщала Politeka, Королева показала свои развлечения с сыном, люди не сдержались.

Также Politeka писала, что муж Наташи Королевой Тарзан запутался в своих волосах, насмешив сеть.