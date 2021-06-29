Российский стриптизер, муж Наташи Королевой Тарзан (Сергей Глушко) придумал неожиданное применение своим волосам

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото, сделанное в машине. Тарзан запутался в своих длинных волосах, обернув ними лицо. В результате на фото были видны только его глаза.

«Когда забыл дома маску. Всем здоровья!», - подписал фото Тарзан.

В комментариях ему оставили массу шуток и отзывов о его необычном образе. Поклонников насмешило поведение Тарзана, они стали придумывать ему необычные прозвища. Некоторым поклонникам и вовсе показалось, что Глушко на этом фото напомнил бывшего мужа Королевой Игоря Николаева.

«Бородатый Микки Маус», «Какие у тебя ушки))», «Классная идея», «А трусы не дотягиваются?», «Нептун», «Карабас Барабас», «Вот неуместное сравнение конечно, но мне усы Николаева напомнило», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тарзан вслед за Наташей Королевой пристрастился к уколам красоты: "Бедненький, как же ему больно".

А еще Politeka писала, что Королева разозлила сеть неприличным поведением рядом с Тарзаном: «С возрастом становятся неадекватными…».

Также Politeka сообщала, что Наташа Королева в платье с экстремальным разрезом впечатлила видом рядом с Тарзаном: «На одной волне!».