Російська співачка українського походження Наташа Корольова похвалилася нарядом поруч зі своїм чоловіком Сергієм Глушком (Тарзаном)

Як повідомляє Politeka.net, співачка разом з чоловіком взяла участь у фестивалі «Жара».

На захід пара з'явилася в вельми епатажних костюмах, які були виконані в одній колірній гамі. Корольова одягла чорну сукню з екстремальним вирізом на нозі, а Тарзан красувався в широких чорних штанях і оригінального дизайну окулярах. Також подружжя доповнило образ сірими накидками.

"Всім полум'яний привіт з @zharafest!",- підписала фото артистка.

У коментарях парі залишили масу приємних слів.

"Наташа, сукня просто супер", "Які ви модні, стильні і... дорогі!", "Красуні", "Які ви Класні! Щастя вашій родині", "Кльові", "Ви правильно спарувалися! Ви на одній хвилі! І це здорово!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Наташа Корольова у свої 47 років здивувала виглядом на 18: «Тарзан, чим годуєш її, поділися».

Як повідомляла Politeka, Тарзан слідом за Наташею Корольовою пристрастився до уколів краси: "бідненький, як же йому боляче".

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