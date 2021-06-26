Российская певица украинского происхождения Наташа Королева похвасталась нарядом рядом со своим мужем Сергеем Глушко (Тарзаном)

Как сообщает Politeka.net, певица вместе с мужем приняла участие в фестивале «Жара».

На мероприятие пара появилась в весьма эпатажных костюмах, которые были выполнены в одной цветовой гамме. Королева надела черное платье с экстремальным вырезом на ноге, а Тарзан красовался в широких черных штанах и оригинального дизайна очках. Также супруги дополнили образ серыми накидками.

«Всем пламенный привет с @zharafest!», - подписала фото артистка.

В комментариях паре оставили массу приятных слов.

«Наташа, платье просто супер», «Какие вы модные, стильные и... дорогие!», «Красавы», «Какие вы классные! Счастья вашей семье», «Клевые», «Вы правильно спаровались! Вы на одной волне! И это здорово!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Наташа Королева в свои 47 лет удивила видом на 18: «Тарзан, чем кормишь ее, поделись».

Как сообщала Politeka, Тарзан вслед за Наташей Королевой пристрастился к уколам красоты: "Бедненький, как же ему больно".

Также Politeka писала, что Наташа Королева прильнула к известному артисту, кадры объятий: «С вечера не расставались?».