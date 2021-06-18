Російська співачка українського походження Наташа Корольова показала, як і з ким розважається

Як передає Politeka.net, нове відео виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Що може бути прекрасніше ніж Сніданок у колі друзів @idadostman @vladimir_vinokur @olialuk !!! Всім гарного настрою", - написала артистка.

Наташа Корольова і 73-річний гуморист Володимир Винокур на відео притиснулися один до одного, вони кривлялися і сміялися на камеру.

Відзначимо, така поведінка співачки сподобалося не всім. Також користувачі мережі звернули увагу, що Винокур для свого віку виглядає надто молодо.

"Ви Класні, перевірені часом друзі👏", "стільки в Вас життя😍! Такі позитивні, веселі", "сніданок???? Несподівано і круто!!! З вечора не розлучалися?", "Очаровашки!!! 💕 ", "Класні фільтри, Винокуру прям 20", "Винокур помолодшав", "все життя тусня і кривлянки", "завжди на позитиві! Так тримати", " Винокур в масці або ж під немовляти обличчям", " Наташ, тобі вже під 50! Ну невже тобі не набридло кривлятися? Ти ж маєш високе звання» Заслужена", а поводишся як дура. Ти не виправдовуєш це звання", - пишуть в коментарях.

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