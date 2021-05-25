Российская певица украинского происхождения Наташа Королева впечатлила стройной фигурой

Как пишет Politeka.net, 47-летняя певица недавно вернулась из Майями в Москву, где сейчас проживает. Королева не стала просиживать дома и отправилась на светское мероприятие. Звезда прихорошилась, надев обтягивающее молодежное платье в цветы. Образ красотка дополнила розовыми туфлями и такими же яркими сережками.

Певица стояла около речки, подставив лицо солнышку. Артистка наслаждалась хорошей погодой и выглядела очень счастливой.

«Какая же красивая Москва!», - подписала фото Королева.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Какая же красивая Наташа!», «Туфли шикарные!!! На шикарной женщине», «Какая фигурка сногшибательная, супер!!», «Ярче солнышка», «Вылитая мама Люда!», «Время Вас не меняет, как будто 16», «Наташа вы красотка, позитивная, всегда веселая. Так держать», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наташа Королева во время отдыха в Майями не раз засветила свою роскошную фигуру на камеру. На одном из фото леопардовый халатик, в котором была артистка, задрался, обнажив ее стройные ножки. Певица подставила тело ветру, позволив поиграть с волосами и одеждой.

Напомним, что Королева не скрыла радости рядом с молодым красавцем: "Ваш новый мальчик?".

А еще Politeka писала, что 47-летняя Наташа Королева в латексном мини устроила непристойное шоу: "Как двадцать лет назад".

Также Politeka сообщала, что Наташа Королева с нелепой повязкой на голове нарвалась на гнев россиян: "Как это дно можно поддерживать".