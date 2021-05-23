Відома співачка українського походження Наташа Корольова показала, як запалює на сцені в міні
Як повідомляє Politeka.net, артистка, яка вже багато років живе і працює в Росії, поділилася новим постом у своєму Instagram. 47-річна співачка анонсувала нові виступи в містах Росії. При цьому, вона показала свої образи з попередніх концертів.
На новому відео Корольова продемонструвала уривки зі своїх виступів. Варто відзначити, що для сцени зірка вибирає вельми нескромні вбрання.
Так, Корольова виступала в сукні з корсетом і спідницею з латексу і ліфом у вигляді рожевих рюшів. Для ще одного номера співачка вибрала блискучу червону міні-сукню.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Кароль у коротенькому вбранні бунтарки влаштувала запальний танець: "Наша вибухова штучка"
Лопес відкинула збентеження, показавши підкачану фігуру в сукні з величезними вирізами: "Хороша робота, Дженні"
Нова "Холостячка" Огневич не встояла перед красою молодого красеня: "Ой, який милашка"
Рибак показав дівчину, до якої пішов після "Холостячки", порівнювали з Мішиною: "Одружуйтеся, поки вона поруч"
Також на відео можна побачити виступ, під час якого Корольова і її підтанцьовка були одягнені в чорні труси і довгі Жовті піджаки. Під час цього номера співачка показово «відшльопала» дівчат з підтанцьовки по п'ятих точках.
Передплатники тут же відреагували на публікацію Корольової.
"Ваші концерти проходять на одному диханні. Досі під враженням від концерту в Москві", "красуня дуже красива фігурка", "красуня наша, дуже приємно і слухати і дивитися, наша гордість", "буде вогонь", "шикарна! красуня слів немає і голос дзвінкий як двадцять років тому!!", "Голос такий же як в юності", - пишуть люди.
Нагадаємо, Наташа Корольова з безглуздою пов'язкою на голові нарвалася на гнів росіян: "Як це дно можна підтримувати".
Як повідомляла Politeka, 47-річна Наташа Корольова дала вітру пограти зі своїм халатиком, кадри з яхти: «Крутіше, ніж Монро!».
Також Politeka писала, що чоловік Корольової Тарзан зганьбився, озвучивши свої непристойні фантазії: "Шкода вас, Сергій...".