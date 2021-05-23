Відома співачка українського походження Наташа Корольова показала, як запалює на сцені в міні

Як повідомляє Politeka.net, артистка, яка вже багато років живе і працює в Росії, поділилася новим постом у своєму Instagram. 47-річна співачка анонсувала нові виступи в містах Росії. При цьому, вона показала свої образи з попередніх концертів.

На новому відео Корольова продемонструвала уривки зі своїх виступів. Варто відзначити, що для сцени зірка вибирає вельми нескромні вбрання.

Так, Корольова виступала в сукні з корсетом і спідницею з латексу і ліфом у вигляді рожевих рюшів. Для ще одного номера співачка вибрала блискучу червону міні-сукню.

Також на відео можна побачити виступ, під час якого Корольова і її підтанцьовка були одягнені в чорні труси і довгі Жовті піджаки. Під час цього номера співачка показово «відшльопала» дівчат з підтанцьовки по п'ятих точках.

Передплатники тут же відреагували на публікацію Корольової.

"Ваші концерти проходять на одному диханні. Досі під враженням від концерту в Москві", "красуня дуже красива фігурка", "красуня наша, дуже приємно і слухати і дивитися, наша гордість", "буде вогонь", "шикарна! красуня слів немає і голос дзвінкий як двадцять років тому!!", "Голос такий же як в юності", - пишуть люди.

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