Известная певица украинского происхождения Наташа Королева показала, как зажигает на сцене в мини

Как сообщает Politeka.net, артистка, которая уже много лет живет и работает в России, поделилась новым постом в своем Инстаграм. 47-летняя певица анонсировала новые выступления в городах России. При этом, она показала свои образы с предыдущих концертов.

На новом видео Королева продемонстрировала отрывки из своих выступлений. Стоит отметить, что для сцены звезда выбирает весьма нескромные наряды.

Так, Королева выступала в платье с корсетом и юбкой из латекса и лифом в виде розовых рюшей. Для еще одного номера певица выбрала сверкающее красное мини-платье.

Также на видео можно увидеть выступление, во время которого Королева и ее подтанцовка были одеты в черные трусы и длинные желтые пиджаки. Во время этого номера певица показательно «отшлепала» девушек из подтанцовки по пятым точкам.

Подписчики тут же отреагировали на публикацию Королевой.

«Ваши концерты проходят на одном дыхании. До сих пор под впечатлением от концерта в Москве», «Красотка очень красивая фигурка», «Красотка наша, очень приятно и слушать и смотреть, наша гордость», «будет огонь», «Шикарная! красотка слов нет и голос звонкий как двадцать лет назад!!», «Голос такой же как в юности», - пишут люди.

Напомним, Наташа Королева с нелепой повязкой на голове нарвалась на гнев россиян: "Как это дно можно поддерживать".

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