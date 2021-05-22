Российская певица украинского происхождения Наташа Королева зарядила поклонников позитивными эмоциями на новом видео, не обошлось без негатива

Соответствующий ролик появилось на страницах соцсетей знаменитости, передает Politeka.net.

Певица из Украины Наташа Королева не боится выглядеть забавной и смешной, она активно ведет свою Instagram-страницу и частенько радует фанатов разнообразными видеороликами и фотоснимками.

Так, на последнем видео певица появилась с огромным красным бантом на голове и в розовой кофточке.

Таким образом она решила поддержать конкурсантку «Евровидения» Манижу, которая выступает от России.

«Болеем за тебя всем сердцем !!!», - написала Наташа Королева.

Многие поклонники остались в восторге от увиденного. Они выразили мнение, что нужно было отправить на Евровидение Королеву.

«Наташа, надо было Вам ехать!!!»,

«Да, Наташа, энергетики Вам не занимать! Ну что тут скажешь, корни!»

«Наташа, Вы, как всегда, на позитиве, заряжаете нас отличным настроением👍Вы лучшая❤️❤️❤️», -пишут в комментариях.

Не обошлось без ложки дегтя. Нашлись такие, у кого Королева вызвала ассоциации с колхозницей своей нелепой повязкой на голове.

«Колхозница»,

«Манижа вульгарная хабалка на сцене, ей только монобровь рекламировать,но не петь☹😂😂»,

"Как это дно можно поддерживать😂😂нет Наташа, изволь☹🤣", - высказались хейтеры.

Напомним, что Королева ушла в отрыв с мамой на яхте, кадры жарких танцев: «Все не верят, что тебе 75 лет».

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